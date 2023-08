Meteo 15 giorni: l'estate torna in sella con SOLE e CALDO, ma dopo Ferragosto...

Negli ultimi giorni abbiamo fatto cenno ad una rimonta dell'alta pressione che ci avrebbe accompagnato fino al periodo di Ferragosto. Oggi confermiamo pienamente questo scenario, che dovrebbe prendere piede all'inizio della settimana prossima con tanto sole e caldo sull'Italia.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia secondo la media degli scenari americana valida per sabato 12 agosto:

Diciamo che durante tutta la settimana prossima il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Sabato 12 agosto saremo ancora nel pieno della rimonta anticiclonica con sole e caldo per tutti.

Quanto caldo? Per rispondere a questa domanda, analizziamo la media termica a 1500 metri attesa per la giornata in questione:

Prendendo sempre l'isoterma + 20° a 1500 metri come confine tra il caldo sopportabile ed intenso, la mappa mostra un caldo abbastanza sopportabile al nord e su parte delle regioni centrali. Al sud, sulle Isole e sul Lazio andrà invece in scena un caldo intenso, fino a sfumare a molto intenso tra il nord Africa e la Penisola Iberica, ma non ci riguarderà.

Per avere un parziale cambiamento della situazione si dovrà aspettare dopo Ferragosto. La terza mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia per la giornata di mercoledi 16 agosto:

Si nota un nuovo abbassamento del flusso atlantico che potrebbe coinvolgere nuovamente il settentrione con alcuni temporali ed un parziale calo delle temperature. Sul resto d'Italia si potrà contare su un certo ridimensionamento del caldo, ma non della stabilità.

