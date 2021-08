Meteo 15 giorni: l'ESTATE segnerà il passo?

Manca poco più di una settimana al termine dell'estate meteorologica. Per il momento, il calendario sembra andare a braccetto con ciò che ci proporrà il campionario meteo nei prossimi giorni. Nel prossimo futuro non potranno essere esclusi ritorni di caldo, ma la calura insopportabile che abbiamo avuto la settimana scorsa quasi certamente non tornerà più.

Sotto osservazione abbiamo infiltrazioni di aria fresca che nei primi giorni di settembre potrebbero minare realmente la salute dell'estate. Il tutto scaturirà dalla migrazione dell'alta pressione verso il Regno Unito e dall'aria fredda che scenderà sul suo fianco orientale, ovvero sull'Europa centrale e l'Italia.

La prima mappa mostra la situazione prevista per il primo giorno dell'autunno meteorologico, ovvero mercoledi 1 settembre:

Guardate che anticiclone mastodontico sarà presente tra il Regno Unito e l'Islanda. Sul suo fianco destro scenderanno correnti fresche da nord che si getteranno nel calderone mediterraneo attivando condizioni instabili specie al centro e al meridione, con associati cali delle temperature.

Nei giorni successivi, secondo le ultime analisi, l'aria fresca dovrebbe espandersi sempre più ad ovest stante il ritiro ulteriore dell'anticiclone. Si potrebbe quindi concretizzare il primo episodio di maltempo di stampo autunnale sulla nostra Penisola.

Ecco infatti cosa prevedi il modello americano per domenica 5 settembre:

Se questa mappa diventasse reale, si potrebbe parlare di tempo perturbato al nord e al centro con piogge e temporali. Situazione invece migliore sulle Isole e al meridione dove a fronte di un calo termico, non saranno presenti fenomeni di rilievo.

