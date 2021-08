METEO 15 GIORNI: l'estate proverà ad imporsi, ma verrà STRONCATA da INTENSI TEMPORALI

La breve ascesa dell'alta pressione che si riproporrà sull'Italia al termine di questo periodo instabile, non sembra avere le carte in regola per durare molto. Ormai è presente un solco nel quale l'aria più fredda dai quadranti settentrionali riuscirà a penetrare verso il bacino centro-orientale del Mediterraneo, attivando molta instabilità che tenderà poi inevitabilmente ad interessare l'Italia.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di giovedi 2 settembre, tra una settimana esatta:

Osserviamo due cose importanti: l'aumento della pressione sul Mediterraneo e l'Italia che garantirà qualche giorno stabile e piu caldo, specie al centro e al meridione, unitamente alla persistenza di un vasto anticiclone in posizione anomala sul Regno Unito.

Questo sbilanciamento dell'anticiclone verso nord non deporrà però per un'evoluzione altopressoria duratura sul Mediterraneo e l'Italia. In altre parole, aria fredda di matrice settentrionale potrebbe scivolare sul suo bordo orientale, finendo poi per interessare l'Europa centrale e la nostra Penisola nei giorni successivi.

Ecco infatti cosa prevede il modello americano per lunedi 6 settembre:

Alta pressione forte in Atlantico (a sinistra, estremo ovest Europa) e condizioni fortemente instabili sull'Italia, con temporali e rovesci da nord a sud, unitamente ad un calo delle temperature, il tutto più probabile al nord e al centro.

Nei giorni successivi la depressione dovrebbe isolarsi al sud dando luogo a forte maltempo in loco, mentre al nord la situazione dovrebbe migliorare stante l'arrivo di correnti più secche di matrice settentrionale.

