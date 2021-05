Meteo 15 giorni: l'estate proverà a sfondare nel Mediterraneo, ci riuscirà?

Estate all'arrembaggio: si scorge questo "tra le righe", osservando le mappe modellistiche odierne. Si nota altresì un Atlantico che non accetterà di farsi da parte senza colpo ferire.



La rimonta dell'anticiclone sull'ovest del Continente appare però decisamente perentoria, come si nota in questa mappa prevista per martedì 25 maggio:

E' vero che così resterà scoperto il versante adriatico ai refoli freschi in discesa da nord-ovest, ma anche questo è un segnale d'estate che si avvicina; i temporali pomeridiani localizzati su Triveneto e dorsale appenninica centro e meridionale ne sono un aspetto. Alcune mappe vedono una risalita dell'anticiclone ancora più roboante, come si nota qui per mercoledì 26 maggio:

Una simile congiuntura barica ci porterebbe l'estate in pompa magna, nonostante qualche refolo fresco ancora presente sui versanti orientali del Paese.



Il punto è che non tutto sembra così scontato, altre mappe infatti vedono l'anticiclone puntare deciso verso il pieno Atlantico, ma lasciare scoperta l'Europa centrale e l'Italia alla clamorosa discesa di una saccatura colma di aria fresca in discesa dalla Scandinavia con l'obiettivo di portare instabilità nel cuore del Mediterraneo, come si nota qui sotto prevista per giovedì 27 maggio:

Chi avrà ragione? Chiamiamo in causa la media degli scenari che propende per una soluzione intermedia, indice di una grande incertezza sull'evoluzione per gli ultimi giorni di maggio; in pratica si nota ancora dell'instabilità in arrivo da nord-ovest per alcuni settori del Paese ma in un contesto votato a molti momenti di bel tempo, specie sui versanti tirrenici, associati a caldo moderato, l'opzione probabilmente più probabile.

IN SINTESI il tempo da martedì 25 a domenica lunedì 31 maggio:

martedì 25 maggio: un po' instabile sul nord-est e la dorsale appenninica con brevi rovesci o temporali pomeridiani, tempo migliore altrove, caldo moderato.



mercoledì 26 maggio: tempo simile ma con maggiore prevalenza di tempo buono, locali temporali pomeridiani su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, dorsale appenninica del centro e del sud. Temperature invariate.

da giovedì 27 maggio a sabato 29 maggio: situazione ancora tutta da decifrare con probabilità di situazioni temporalesche pomeridiane su Alpi, est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e zone interne ed appenniniche del centro e del sud, temperature in calo, ma da confermare.

da domenica 30 a lunedì 31 maggio: tempo discreto con riduzione del rischio di temporali. Da confermare.