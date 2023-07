Meteo 15 giorni: l'Estate colpisce duro, lunghissimo periodo caldo in vista!

Tutto ad un tratto l'Estate si sveglierà, regalandoci addirittura una delle più forti ondate di caldo degli ultimi anni. Ebbene dopo una prima parte di stagione tutto sommato tranquilla, dovremo prepararci ad un'avvezione calda che si preannuncia non solo molto intensa ma anche parecchio lunga.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo pare che l'ondata di calore possa persistere sull'Italia anche per oltre dieci giorni, sconfinando addirittura nella terza decade di Luglio.

I primi forti caldi li avremo già questo week-end, ma le temperature ancor più alte subentreranno la prossima settimana. Tra 12 e 15 Luglio potremo imbatterci in temperature superiori ai 39-40°C su molte regioni del sud e sulle isole maggiori. Si stimano punte isolate di ben 43-44°C, valori assolutamente eccezionali, nei settori interni lontani dal mare. È chiaro che in presenza di temperature del genere il caldo possa rivelarsi pesante, insopportabile e opprimente per il corpo umano.

Come se non bastasse l'ondata di caldo potrebbe dilungarsi nei tempi. Tra 16 e 18 Luglio la "lingua" calda sub-tropicale potrebbe continuare ad avvolgere il centro, il sud e le isole, garantendo temperature spesso elevatissime e a tratti eccezionali. Il gran caldo e l'afa si faranno sentire anche di sera e di notte. Solo il nord Italia, al momento, pare ai margini del gran caldo.

Una piccola pausa potrebbe concretizzarsi attorno al 20-21 Luglio, o per meglio dire potrebbe esserci una momentanea riduzione del caldo. Secondo il modello americano GFS l'anticiclone potrebbe indietreggiare, allontanando di fatto i nuclei più caldi sub-tropicali dall'Italia.

Ma per il momento pare che dovremo scordarci ondate di maltempo o di fresco degne di nota. Infatti nel corso della terza decade di Luglio l'anticiclone potrebbe ricoprire nuovamente l'Italia con caldo nuovamente in crescendo.