Meteo 15 giorni: l'alta pressione si farÃ  SORPRENDERE dalle correnti INSTABILI

Dopo la festività del 25 aprile, l'alta pressione farà un tentativo di impadronirsi dell'Italia, con la mossa più arguta degli ultimi anni: promontorio semi-stazionario sulla Penisola Iberica con messa al largo delle perturbazioni e delle correnti fresche dall'Italia. Tuttavia,almeno per questa volta, tale progetto non dovrebbe andare in porto.

Vediamo subito le mappe. La prima cartina valida per sabato 29 aprile è estrapolata dalla media termica a 1500 metri di tutti gli scenari che compongono il modello americano:

Si tratta della massima estensione che avrà il gobbo africano verso l'Italia. Come vedete, il caldo fastidioso sarà limitato al nord Africa. Sulla nostra Penisola vigeranno condizioni termiche abbastanza gradevoli, un po' più calde (ma niente di eccessivo) sulle due Isole Maggiori.

Sul fronte dei fenomeni, la mappa della probabilità di pioggia a scala europea mostra un'Italia quasi esente da precipitazioni, eccezion fatta per le aree interne e montuose che potrebbero avere qualche rovescio.

Successivamente, con l'avvento del mese di maggio, l'alta pressione tornerà ad innamorarsi dei lidi settentrionali. La terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida proprio per lunedi 1 maggio:

Ecco lo slancio dell'alta pressione verso nord-est a cercare nuovamente la Scandinavia. Di rimando, la nostra Penisola e l'Europa orientale saranno interessate da correnti fresche ed instabili da est che faranno aumentare la probabilità di avere piogge su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle Isole.

Tempo instabile e non caldo dunque per la festività del Primo Maggio. Sembrano essere queste le prime prospettive per la festa dei lavoratori sul nostro Paese.

Infine, facciamo un volo virtuale e controlliamo quanto sarà probabile avere la pioggia a scala italica nella giornata di giovedi 4 maggio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia elevata sulle Alpi, media al nord e nelle aree interne del centro, più bassa sul resto d'Italia: un quadro pluviometrico che suggerisce la presenza di un clima tutt'altro che caldo sulla nostra Penisola.

