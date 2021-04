Meteo 15 giorni: l'alta pressione proverÃ  a riprendersi la scena ma...

L'alta pressione proverà ad inserirsi nel Mediterraneo durante l'ultima decade di aprile, per ripristinare condizioni di stabilità e di tempo mite primaverile, ma l'impresa è tutt'altro che scontata.

Infatti quando si scavano questi canali depressionari, non è facile chiudere la falla se non con un intervento radicale, di quelli che mettono in contatto l'Africa con la Scandinavia e non mollano la presa.



Si partirà con una situazione ancora instabile però, intorno a giovedì 22 aprile, come si vede in questa mappa:

Nei giorni successivi l'alta pressione proverà a buttarsi nella mischia rimescolando le carte in tavola, ma la sua sortita potrebbe rivelarsi poco fruttuosa, limitandosi a portare qualche giorno di tempo migliore e un po' più caldo, come si vede nella mappa qui sotto:

Tuttavia l'analisi nel lungo termine prevede che l'alta pressone non riesca a reggere l'urto dell'azione congiunta tra le correnti atlantiche in arrivo da ovest e quelle più fredde di origine russa, come viene ben descritto da questa mappa prevista per lunedì 26 aprile:

Chi la spunterà? Al momento non è dato di saperlo. L'ostinazione con cui però si reiterano in questo frangente dell'anno le correnti da est fa pensare che non ci sia ancora nulla di definito.



IN SINTESI il tempo da giovedi 22 a mercoledi 28 aprile: (attendibilità medio-bassa)

giovedì 22 aprile e venerdì 23 aprile: instabile al nord, al centro e sulla Campania con possibili piogge e rovesci, solo nubi sul resto del sud, clima mite al sud, più fresco altrove.



sabato 24 aprile e domenica 25 aprile: tempo migliore, netto rialzo delle temperature.

da lunedì 26 aprile a mercoledì 28 aprile: nuova possibile iniziativa da est con temporali sparsi al nord e poi sul medio Adriatico, temperature in diminuzione.