Meteo 15 giorni: l'alta pressione NON scoraggerà l'arrivo di altre perturbazioni

L'alta pressione potrebbe tornare ad invadere l'Italia tra la fine della prima decade mensile e l'inizio della seconda. Questa volta la figura stabilizzante non dovrebbe essere accompagnata da temperature elevate, anche se rispetto ai prossimi giorni i valori aumenteranno un po', stante il buon soleggiamento.

L'anticiclone che ci interesserà è ben visibile dalla mappa delle probabilità di pioggia a scala europea valida per venerdi 11 novembre:

In altre parole, tornerà l'odiosa gobba anticiclonica che cancellerà ogni velleità piovosa non solo in Italia, ma su una buona fetta di Continente. Per ciò che concerne la nostra Penisola, l'alta pressione in verità lascerà passare qualcosa sul suo bordo meridionale, ovvero tra la Sardegna e la Sicilia, dove si potranno avere dei piovaschi.

Come anticipato, l'anticiclone non dovrebbe avere vita lunga: attorno alla metà del mese potrebbe sgonfiarsi e lasciare spazio nuovamente alle perturbazioni e alle piogge. La seconda mappa mostra la situazione sinottica prevista dalla media degli scenari del modello americano per mercoledi 16 novembre:

Eliminato l'ostacolo dell'alta pressione, le correnti atlantiche torneranno a fluire sull'Italia. Ecco infine la mappa della probabilità di pioggia a scala italiana valida per la medesima giornata.

Probabilità di pioggia in aumento su gran parte d'Italia, specie lungo il Tirreno, aree maggiormente esposte al flusso occidentale in ingresso sul Mediterraneo.

