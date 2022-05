Meteo 15 giorni: l'alta pressione NON metterà radici sull'Italia

Come era nelle attese, la prima decade di maggio ha sfoggiato un campionario spiccatamente instabile sulla nostra Penisola, garantendo in parte il ritorno della pioggia anche nelle zone più bisognose.

Guardando avanti in direzione della settimana prossima, l'occhio attento dei modelli scruta però un rialzo della pressione atmosferica sull'Italia che potrebbe manifestarsi indicativamente dopo il 10 maggio. Alta pressione significa tempo nel complesso buono, fenomeni scarsi o assenti e nel semestre caldo un generale aumento delle temperature stante il maggiore soleggiamento.

La media degli scenari del modello americano relativa alla giornata di domenica 15 maggio, mostra l'alta pressione in piena azione sull'Italia:

La struttura stabilizzante sembra all'apparenza solida ed in grado di monopolizzare il tempo per diversi giorni sulla nostra Penisola, invece molto probabilmente non sarà così.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 18 maggio, notiamo una situazione completamente diversa sul Mediterraneo e l'Italia:

Sembra assai probabile che la parte più tenace dell'alta pressione possa slittare a nord, formando un massimo molto forte tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, dove si avrebbe un anticipo d'estate.

Osservate invece cosa potrebbe accadere sulle nostre lande: aria fredda da est, scorrendo sul bordo meridionale dell'anticiclone, formerebbe una depressione in sede mediterranea con nuova instabilità e maltempo per l'Italia.

Insomma, ad oggi sembra che l'avvento dell'alta pressione atteso per la settimana prossima sia solo un intermezzo tra due distinte situazioni instabili e depressionarie.

Al momento si tratta di ipotesi che trovano comunque un riscontro oggettivo su quanto proposto oggi dai modelli. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa linea di tendenza; continuate quindi a seguirci!

