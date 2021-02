Meteo 15 giorni: l'alta pressione ad oltranza, ma subito dopo tornerà il MALTEMPO

L'anticiclone ha deciso di rimanere in nostra compagnia almeno sino a venerdì 5 marzo, lo dicono le carte, ma lo si percepisce anche osservandone la struttura e soprattutto la ritrovata compattezza del vortice polare.

La media degli scenari del modello americano conferma sino a quella tata la persistenza del bel tempo e di temperature spesso al di sopra delle medie stagionali:

Come invece abbiamo già segnalato negli articoli di stamane, dal fine settimana 6-7 marzo l'anticiclone potrebbe cominciare a vacillare, favorendo l'inserimento di correnti moderatamente perturbate di origine atlantica, in grado di determinare il ritorno delle precipitazioni e di riportare le temperature su valori prossimi alle medie del periodo, ecco lo scenario che prevede proprio questo cambiamento importante:

Potrebbe essere la chiave di lettura dell'andamento della seconda metà del mese, sempre che le correnti in arrivo da ovest riescano a serpeggiare un po', come sarebbe lecito attendersi quando il vortice polare si indebolisce fisiologicamente sul finire della stagione.



Le temperature entro il 10 marzo tornerebbero nell'ambito della media del periodo, addirittura scenderebbero sotto la media sull'ovest del Continente, come si nota qui in questa mappa relativa all'anomalia termica prevista a 1500m per quella data:

IN SINTESI:

-sino a venerdì 5 marzo alta pressione e bel tempo mite altamente probabile.



-nel corso del fine settimana 6-7 marzo possibile primo debole passaggio piovoso sull'Italia, specie sul Tirreno (attendibilità media: 45-55%)



-ulteriori passaggi piovosi più incisivi non esclusi entro mercoledì 10 marzo ed anche più freddo (attendibilità media: 40%)