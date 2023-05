Meteo 15 giorni: Italia ancora a rischio MALTEMPO, tuttavia...

Anche in questa sede possiamo pienamente confermare l'instabilità atmosferica che proseguirà sul nostro Paese fino alle soglia della terza decade mensile, ovvero subito dopo il giorno 20.

La media degli scenari del modello americano valida per la giornata di domenica 21 maggio mostra la situazione che ormai abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane:

Alta pressione delle Azzorre che, puntando a nord, tenderà a congiungersi con una sorta di ponte ad un altro massimo pressorio in prossimità della Scandinavia. Questa mossa tenderà ad isolare una circolazione di bassa pressione sull'Italia e buona parte dell'Europa centrale foriera di tempo instabile o perturbato in loco.

Dal punto di vista dei fenomeni, la seconda mappa che vi mostriamo riguarda la probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata in parola, ovvero domenica 21 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia molto elevata al nord, elevata su gran parte del centro e le aree interne del meridione, media sulle altre aree ad eccezione della Sicilia che avrà una probabilità bassa.

Osserviamo ora cosa potrebbe accadere attorno al giorno 25 maggio:

La depressione potrebbe spostarsi ad ovest. Questo potrebbe significare un miglioramento su gran parte del centro, ma soprattutto al sud e sulle Isole con temperature in aumento e primi caldi in arrivo. Al nord invece l'instabilità dovrebbe proseguire seppure con temperature più elevate. Ne riparleremo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località