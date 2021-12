Meteo 15 giorni: INVERNO in AFFANNO; riuscirÃ  a riprendersi?

Anche gli ultimi elaborati prevedono un capodanno anticiclonico e con temperature di molto superiori alle medie del periodo. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida appunto per Capodanno:

Il problema di questi anticicloni è dato soprattutto dalle termiche che portano al loro interno; ciò che ci interesserà a fine anno sembra essere una bolla calda che si staccherà dal tropico e salirà di latitudine fin sul Mediterraneo.

Un duro colpo per la stagione invernale in essere, che nel mese di dicembre aveva proposto anche configurazioni interessanti ed un po' di neve per le nostre montagne. Tutto verrà "mangiato" da isoterme a 1500 metri più consone al mese di giugno e la stagione sciistica subirà probabilmente uno stop.

L'alta pressione alla massima potenza, per fortuna, non durerà molto, ma verrà rimpiazzata da una figura barica contingente, come mostra la media degli scenari americana valida per martedi 4 gennaio:

L'alta pressione si ritirerà, ma resterà in sede iberica con una presenza "latente" che per il momento impedirà sia gli affondi freddi, sia il transito di corpose perturbazioni. Passeremo in sostanza dalla stabilità assoluta alla variabilità, ma il freddo resterà ancora lontano da noi.

Infatti, se analizziamo la probabilità di avere isoterme a 1500 metri inferiori a zero gradi a scala europea nella giornata di martedi 4 dicembre, notiamo un grosso plateaux di mitezza sull'Europa centro-meridionale:

Solo le Alpi avranno una probabilità attorno al 40% di avere isoterme alla medesima quota inferiori a 0°. Sul resto d'Italia la probabilità seguiterà a mantenersi bassa.

