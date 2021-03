Meteo 15 giorni: INVERNATA TARDIVA su gran parte d'Europa...e in Italia?

Sembrava fatta per la primavera dopo una terza decade di febbraio con temperature di molto superiori alla norma stante la presenza di un forte anticiclone. Anche le correnti atlantiche miti che scorazzeranno sull'Italia fino a domenica prossima daranno l'impressione che la stagione primaverile si sia ormai consolidata sulla nostra Penisola.

Sarà così? Nemmeno per idea! Da giorni stiamo seguendo un afflusso di aria fredda che dovrebbe prendere le mosse a partire dal giorno 15 marzo, per raggiungere il suo culmine attorno al giorno 20...proprio quando la primavera astronomica farà il suo ingresso sul Bel Paese.

L'alta pressione questa volta resterà defilata ad ovest, per poi puntare addirittura verso nord-est a metà della prossima settimana, facendo affluire correnti fredde orientali in direzione del nostro Continente.

Secondo le analisi odierne, l'evento in sè risulta abbastanza probabile. I dubbi riguardano l'obbiettivo primario di questa colata fredda che presenta comprensibili differenze da un elaborato all'altro.

La prima mappa che vi presentiamo mostra lo scenario ufficiale del modello americano imbastito questo pomeriggio con le tempetature a 1500 metri previste per venerdi 19 marzo:

Il modello di oltre oceano introduce una variante rispetto a ciò che veniva contemplato fino a questa mattina; il grosso dell'aria fredda potrebbe transitare oltralpe con isoterme alla medesima quota attorno a -8/-10°.

Per ciò che concerne l'Italia, solo il settentrione risentirebbe di un calo termico, tra l'altro accompagnato da fenomeni diffusi anche nevosi a quote relativamente basse. Il centro e il meridione verrebbero invece interessati da un po' di freddo in una prima fase, seguito da un addolcimento delle temperature stante l'instaurarsi di correnti meridionali (frecce rosse).

E' credibile questa evoluzione? Poco! Infatti, se esaminiamo la media termica delle temperature a 1500 imbastita questo pomeriggio dal modello medesimo sempre per venerdi 19 marzo, notiamo una maggiore propensione dell'aria fredda a spingersi verso l'Italia:

La depressione da contrasto non dovrebbe formarsi al nord, ma sulle regioni centrali, consentendo alle correnti fredde da nord-est di penetrare anche sull'Italia. Solo l'estremo sud e la Sicilia verrebbero raggiunte dalle correnti miti di ritorno sud-occidentali con isoterme a 1500 metri superiori a 0°.

C'è poi il modello europeo, che per il medesimo giorno (venerdi 19 marzo) opta per temperature ancora più basse sull'Italia, anche inferiori a -5° a 1500 metri al nord e lungo il versante adriatico.

MORALE: le probabilità che le nostra Penisola venga interessata da un'invernata tardiva stanno aumentando; al momento sono stimate tra il 50 e il 55% stante la buona collimazione di quasi tutti i modelli. Continuate quindi a seguirci, perchè le sorprese sono sempre dietro l'angolo...

