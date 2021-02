Meteo 15 giorni: inizio di marzo più instabile con calo delle temperature

La grande cintura anticiclonica, che la mappa qui sotto considera altamente probabile con quella colorazione gialla e rossa, tra il 23 e il 26 febbraio, non proteggerà più il Mediterraneo centrale dall'inizio di marzo in poi.

Lo sentenzia anche nell'ultima emissione il modello americano, che abbozza un rientro di correnti piuttosto fredde da nord-est, che riporterà anche dell'instabilità sul nostro Paese, come viene evidenziato qui sotto nella mappa prevista per lunedi 1 marzo:

Tuttavia la spinta delle correnti occidentali sarà ancora sufficientemente forte da mantenere attiva anche la spinta dell'anticiclone verso est; tutto questo limiterà le intrusioni di aria fredda dai quadranti settentrionali, limitando la loro azione ai settori orientali dell'Europa e arrivando solo molto marginalmente a coinvolgere anche l'Italia, come si vede qui sotto, dove nella media degli scenari è come se avessero disegnato un grosso punto di domanda sull'evoluzione prevista proprio su di noi dal 3 marzo in poi:

Solo qualche emissione minoritaria prevede un coinvolgimento del freddo più netto del nostro Paese, peraltro comunque limitato ai versanti adriatici e al meridione.

Al momento infatti la probabilità che si formi una depressione risulta piuttosto bassa, non superiore al 25%, come evidenzia la mappa qui sotto:

IN SINTESI il tempo sino a venerdi 5 marzo:

ultimo fine settimana di febbraio: ancora di bel tempo e con temperature nel complesso miti.

da lunedì 1 a martedi 2 marzo: fase più instabile con rovesci possibili soprattutto su Triveneto, Romagna, poi medio Adriatico e zone interne del Tirreno, poi meridione, con rinforzo dei venti orientali e moderato calo delle temperature.



da mercoledì 3 marzo a venerdì 5 marzo: evoluzione molto incerta ma ancora condizioni di variabilità possibili, pur non associate a fenomeni importanti, temperature più vicine alle medie del periodo, un po' freddo, soprattutto al nord e in Adriatico.