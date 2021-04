Meteo 15 giorni: INCREDIBILE colpo di scena! Freddo e maltempo!

L'anticiclone che stamane sembrava voler prendere possesso del nostro Paese almeno per il fine settimana del 25 aprile, è a forte rischio: la circolazione si è talmente modificata che ormai ha preso una piega nord orientale che, pur rappresentando l'eccezione, pare invece diventata la norma, con conseguenze fortemente instabili e fredde per il nostro Paese.

Guardate ad esempio cosa si prevede secondo l'ultima emissione del modello americano per il 24-25 aprile: un vortice freddo padrone della scena tra centro Europa e Mediterraneo:

E' vero: la media degli scenari depone ancora per un'evoluzione anticiclonica almeno parziale, come vediamo qui sotto, ma sono vistosamente aumentate le possibilità di scenari perturbati, derivanti nuovamente da una disposione anomala delle correnti in quota. Qui sotto l'ipotesi più ottimista e di seguito quella peggiore che potrebbe intervenire per fine mese:

E' chiaro che a questo punto bisogna capire quale sia l'evoluzione più probabile, che generalmente passa da situazioni intermedie:

Una situazione chiaramente in bilico, che lascia spazio alla totale incertezza ma che certifica che stiamo comunque vivendo un periodo di "riscossa" delle correnti fredde orientali dopo anni dominati dalle correnti atlantiche.

IN SINTESI il tempo previsto da sabato 24 aprile a sabato 1° maggio:

sabato 24 e domenica 25 aprile: condizioni di variabilità sulle regioni adriatiche ma senza fenomeni degni di nota, tempo buono altrove (ipotesi probabile al 40%), fresco in Adriatico, mite altrove.



lunedì 26 aprile, martedì 27 aprile: fase di tempo discreta ovunque. (ipotesi probabile al 40%)

da mercoledì 28 aprile: tempo in peggioramento con piogge e temporali, calo termico su gran parte d'Italia (paradossalmente ipotesi probabile al 45-55%, cioè superiori alle fasi precedenti).



Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!