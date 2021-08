Meteo 15 giorni: in vista un SERIO PEGGIORAMENTO con temporali anche FORTI?

Anche l'ultimo aggiornamento del modello americano contempla la possibilità di un serio peggioramento sull'Italia nei primi giorni della settimana prossima. La responsabile sarebbe una perturbazione nord atlantica ricolma di aria fredda che, secondo i modelli attuali, potrebbe entrare come una lama nel burro sul Mediterraneo con il suo carico di fenomeni e di fresco.

Iniziamo col mostrarvi la previsione imbastita quest'oggi dal modello americano per martedi 7 settembre:

Se la mappa in questione divenisse reale, metterebbe la parola fine all'estate italica, in favore di una situazione decisamente più incline alla stagione autunnale sul nostro Paese. In altre parole, rovesci e temporali sguazzerebbero prima al centro-nord, poi anche al meridione e le Isole, accompagnando anche un sensibile calo delle temperature.

La depressione nelle giornate seguenti si sposterà verso levante, ma il tempo sull'Italia non migliorerà. Ecco infatti la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 11 settembre:

Alta pressione delle Azzorre forte in pieno Atlantico: sull'Europa centrale e l'Italia avremo invece la persistenza di un regime blandamente depressionario con rischio di temporali sparsi in un contesto termico gradevole.

La prima decade di settembre potrebbe quindi dare la mazzata finale all'estate; la situazione impone ancora molta catuela dato che la scadenza previsionale non è immediata. Continuate pertanto a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località