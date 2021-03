Meteo 15 giorni: illusione anticiclone, poi altra botta di freddo?

Dopo la sfuriata dell'aria fredda di origine artica, il tempo potrebbe prendersi una pausa più tranquilla, proponendoci un periodo anticiclonico mite della durata di qualche giorno tra martedì 23 e giovedì 25 marzo, come si vede da questa mappa:

Si passerebbe dunque da una situazione invernale ad una prettamente primaverile nel volgere di pochissimi giorni, come del resto succede spesso a marzo ma anche ad aprile.

Lo vediamo molto bene in queste due mappe, riferite all'anomalia di temperatura prevista al suolo martedì 23, quando ci sarà ancora del freddo residuo, e giovedì 25, quando invece l'anticiclone avrà già svolto molto bene il suo dovere di termosifone…

Attenzione però: l'anticiclone quest'anno ha sempre una grande voglia di fuggire verso nord, pertanto sul finire del mese, intorno a sabato 27, ecco prefigurarsi un altro scambio di calore tra il nord e il sud del Continente con conseguenze perturbate per l'Italia, come si vede in questa mappa:

SINTESI PREVISIONALE da martedì 23 a lunedì 29 marzo:

da martedì 23 a giovedì 25 marzo: bel tempo e temperature in progressivo aumento.

da venerdì 26 a domenica 28 marzo: graduale peggioramento con tempo perturbato sull'insieme del Paese, neve sulle Alpi oltre i 1200m, temporali sul Tirreno. Temperature in moderato calo, specie al nord.



lunedì 29 marzo: instabile con rovesci sparsi possibili ovunque, temperature invariate.