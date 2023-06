Meteo 15 giorni: il rombo del TEMPORALE lo sentiremo ancora a lungo...

Il primo mese dell'estate meteorologica, giugno, si avvia verso la sua parte centrale. L'estate nei prossimi giorni darà segno della sua presenza tramite una blanda e veloce ondata di caldo che potrebbe interessare la nostra Penisola nel prossimo fine settimana (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/la-tendenza-per-il-prossimo-fine-settimana-aumenteranno-davvero-le-temperature-/97742/)

Si tratterà come anticipato di una rimonta molto effimera dell'alta pressione, che all'inizio della settimana prossima lascerà nuovamente il posto a tanta instabilità e ad un clima non caldo.

Questa situazione si trascinerà probabilmente fino alla metà del mese. Ecco cosa contempla questo pomeriggio la media degli scenari americana valida per mercoledi 14 giugno:

Si nota un vasto canale instabile che dall'Atlantico farà affluire aria fresca e molto instabile verso l'Italia. L'alta pressione seguiterà invece a comandare lidi molto settentrionali, non intervenendo dalle nostre parti.

Le condizioni del tempo associate alla situazione sopra descritta si possono schematizzare abbastanza bene con la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Il nord e le aree interne dell'Italia centrale sotto una probabilità di pioggia molto elevata. Meno probabili le piogge lungo le coste e sulle Isole.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 18 giugno, la media degli scenari americana contempla questa situazione:

Si nota un certo aumento della pressione sulle regioni meridionali, segnatamente sulle regioni estreme e sulla Sicilia. Qui il tempo sarà migliore ed avremo anche un po' di caldo. Niente da fare invece per le zone interne dell'Italia centrale e soprattutto per il nord, dove il tempo sarà ancora nel complesso instabile.

Ecco infine la mappa della probabilità di pioggia riferita alla giornata in parola, ovvero domenica 18 giugno:

Probabilità di pioggia molto elevata al nord, elevata nelle aree interne del centro, più bassa altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località