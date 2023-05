Meteo 15 giorni: il MALTEMPO potrebbe mettere radici sull'Italia!

La settimana scorsa, in questa sede, avevamo scritto le seguenti parole..."e se l'instabilità durasse per tutto maggio"? Sembrava un'affermazione molto forte visti i chiari di luna degli ultimi anni che hanno spesso spodestato maggio da mese primaverile ed eletto a vero e proprio anticipo estivo.

Qualcosa di diverso era nell'aria...una su tutte la mancanza dell'alta pressione africana che fino ad ora si è limitata a brevi e fugaci comparse. Ora, sul finire della prima decade mariana, possiamo affermare con molta più sicurezza che la situazione potrebbe non cambiare fino al giorno 20; proseguire oltre sarebbe un azzardo troppo grosso che non ci sentiamo ancora di fare.

La prima mappa che vi mostriamo è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 16 maggio:

Notiamo lo schiaccianoci dell'alta pressione ancora pienamente in auge: un massimo in Atlantico, un altro sulla Vicina Russia ed in mezzo un ponte anticiclonico passante per le Isole Britanniche. La stabilità sarà qui, nelle zone appena menzionate.

Sull'Italia e sull'Europa centrale manco a parlarne! La mappa mostra una situazione depressionaria ancora ben attiva, con al suo interno condizioni di tempo instabile e non caldo.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando fino al 20 maggio, la media degli scenari del modello americano mostra quanto segue:

Si nota un lieve spostamento ad ovest di tutta la struttura instabile, ma a parte un blando cuneo anticoclonico al sud, sarà ancora l'instabilità a dettare legge sulla Penisola.

Se osserviamo infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata suddetta, sabato 20 maggio, notiamo quanto segue: (vi ricordiamo che In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Probabilità di pioggia molto elevata al nord e delle aree interne del centro, elevata sul restante centro e la Sardegna, media sulle altre regioni. Insomma, un quadro ancora molto instabile e tutt'altro che caldo sulla nostra Penisola.

