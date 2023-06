Meteo 15 giorni: il caldo africano ci riprova, ce la farà?

La prima forte ondata di caldo della stagione si è conclusa, fortunatamente dopo solo pochi giorni di predominio. Ora le temperature sono scese ovunque, in particolare al sud e sul lato adriatico, un po' meno al nord. Ma nel complesso possiamo affermare che l'afa e i cieli lattiginosi di questi ultimi giorni sono stati spazzati via.

Ma quando tornerà l'anticiclone sub-tropicale col suo carico da novanta? Per il momento questo timore non ci sarà, anzi, dovremo concentrarci all'altro lato della medaglia, quello dei temporali e delle grandinate. Ebbene sì, in linea con la dinamicità degli ultimi mesi passeremo da un eccesso all'altro, dal caldo intenso alle perturbazioni e ai temporali.

Questo rischio si paleserà con buona probabilità nei prossimo week-end, ovvero nei primi due giorni di Luglio, come abbiamo ben visto in questo articolo. Le temperature scenderanno nuovamente e i temporali saranno all'ordine del giorno.

E poi? Ecco che ci addentriamo nella "selva oscura" della meteorologia, dove le previsioni meteo diventano sempre più incerte e inaffidabili, soprattutto se facciamo riferimento alle singole simulazioni dei centri di calcolo.

Per tal motivo noi faremo affidamento sulle "medie degli scenari", che propongono una media di tutte le varie simulazioni al fine di inquadrare quella che potrebbe essere la previsione matematicamente più probabile. E proprio questa previsione, al momento, ci mostra un aumento delle temperature, tempo più stabile su tante regioni e anche la possibilità di una forte ondata di caldo.

Per essere più chiari, tra 3 e 4 Luglio potremmo vivere un paio di giorni di stabili e moderatamente caldi dopo la passata instabile di inizio mese.

Successivamente, tra 5 e 10 Luglio, l'anticiclone sub-tropicale potrebbe pian piano espandersi fino ad inglobare centro e sud Italia dove porterebbe clima via via sempre più caldo e tempo stabile.

Contemporaneamente il nord potrebbe ritrovarsi ancora sotto correnti instabili atlantiche, in grado di generare acquazzoni e temporali.

Il caldo previsto al sud, tuttavia, non è eccezionale come quello appena occorso sullo Stivale. Per il momento il grande caldo potrebbe coinvolgere più facilmente le due isole maggiori, mentre sul resto del sud avremmo caldo ma senza gravi eccessi. Ovviamente si tratta solo di una tendenza, ancora parecchio lontana, ragion per cui dovremo attendere ulteriori aggiornamenti per schiarire i dubbi.