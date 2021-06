Meteo 15 giorni: i TEMPORALI proveranno ad insidiare l'ESTATE ITALICA

La situazione meteorolgica a medio e lungo termine resta abbastanza confusa, anche se dalle mappe emerge una linea che potrebbe essere quella vincente.

Abbiamo già discusso sul probabile ritorno di temporali al nord e su parte delle regioni centrali all'inizio della settimana prossima, con il caldo africano che dovrebbe battere in ritirata verso sud.

A seguire l'alta pressione africana potrebbe essere sostituita dal piu gentile anticiclone delle Azzorre; ciò non vuol dire che in Italia arriverà il fresco; il clima sarà sempre caldo, ma senza esagerazioni e soprattutto con un pizzico di instabilità che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al sole dominante.

La prima mappa ci mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di venerdi 25 giugno:

L'alta pressione avrà una matrice maggiormente oceanica; da qui la non presenza di temperature record in favore di una calura anche intensa, ma normale con qualche temporale al nord.

L'evoluzione successiva proposta oggi dal modello americano mostra un lieve sbilanciamento verso nord dell'alta pressione azzorriana, come mostra l'analisi estrapolata per lunedi 28 giugno:

In questo frangente sull'Italia potrebbero arrivare temporali pomeridiani non solo al nord, ma anche nelle aree interne del centro e del sud sotto l'egida di temperature abbastanza normali per il periodo per via di un flusso meno caldo ed un po' instabile da nord-est.

L'estate in sostanza continuerà, ma non nella maniera quasi inossidabile come nel caso di alte pressioni coriacee e durature.

