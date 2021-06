METEO 15 GIORNI: i TEMPORALI proveranno a stroncare una nuova ondata di CALDO

La prima decade di luglio terminerà con una nuova rimonta dell'alta pressione sull'Italia e conseguente ondata di caldo da nord a sud. Tuttavia, rispetto ai giorni scorsi, l'alta pressione sembra maggiormente insidiata da correnti atlantiche piuttosto fresche ed instabili, che probabilmente si faranno sentire successivamente.

La rimonta dell'alta pressione sul finire della settimana prossima viene confermata anche oggi da quasi tutte le elaborazioni. Ecco il quadro sinottico atteso per giovedi 8 luglio:

Notiamo una conca di maltempo e fresco che agirà in prossimità del Regno Unito e parte dell'Europa centrale. Sul Mediterraneo e l'Italia farà buona guardia una zona di alta pressione che farà impennare nuovamente i termometri sul nostro Paese, specie al centro e al meridione.

L'estate quindi non si darà per vinta, anche se dalle mappe attuali non sembra trattarsi di un dominio inossidabile.

L'evoluzione successiva della saccatura verso levante potrebbe soffocare le velleità bollenti dell'alta pressione africana in favore di un tempo più instabile e meno caldo ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Se con un balzo virtuale di proiettiamo a domenica 11 luglio, notiamo una situazione completamente diversa:

L'ingresso di una perturbazione sull'Italia determinerà un'intensificazione dell'attività temporalesca ad iniziare dal settentrione, ma in spostamento su tutta l'Italia nelle giornate seguenti. Oltre a ciò, ci sarà da mettere in conto un notevole calo delle temperature con la definitiva uscita di scena del caldo dall'Italia.

Si tratta di previsioni a lungo termine che dovranno ovviamente essere rivisitate. Continuate quindi a seguirci.

