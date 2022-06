Meteo 15 giorni: i TEMPORALI proveranno a dare battaglia all'alta pressione, tuttavia...

Il secondo mese dell'estate meteorologica (luglio) debutterà sull'Italia con la solita alta pressione che avrà il suo punto di forza tra il nord Africa e le basse latitudini del Mediterraneo.

Le correnti atlantiche che scorreranno sull'Europa centro-settentrionale proveranno a dare battaglia a questo autentico mostro di stabilità, ma ci riusciranno solo in parte ed in prossimità delle regioni settentrionali; al centro e soprattutto al sud non avremo cambiamenti con il sole e il caldo che seguiteranno ad essere gli unici protagonisti sulla scena meteorologica.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 30 giugno:

La lacuna barica presente sull'Europa occidentale seguiterà ad inviare correnti calde e umide da sud-ovest in direzione del settentrione. Qui avremo un tempo maggiormente variabile e non saranno esclusi temporali su Alpi, Prealpi e settori dell'alta pianura.

Al centro, al sud e sulle Isole avremo invece un tempo stabile, soleggiato e molto caldo stante il permanere dell'anticiclone africano.

Come potrebbe modificarsi la situazione all'inizio di luglio? La seconda mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari americana valida per martedi 5 luglio:

La saccatura sull'Europa occidentale tenderà in parte ad assorbirsi, introducendo un corridoio di correnti occidentali sul Continente. Le regioni centro-settentrionali saranno interessate in maniera marginale da queste correnti che determinaranno una certa variabilità con clima moderatamente caldo e qualche temporale locale specie sulle Alpi.

Un lieve calo termico si apprezzerà anche al sud e sulle Isole anche se seguiterà a fare più caldo del normale, con una generale assenza di fenomeni a parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi.

