Meteo 15 giorni: grosse potenzialitÃ  FREDDE e PERTURBATE per l'Italia

Questo pomeriggio, nel ventaglio probabilistico del modello americano a medio e lungo termine, sono presenti cose davvero interessanti.

Iniziamo con il mostrarvi due scenari alternativi del modello medesimo che sottintendono un movimento interessante delle configurazioni bariche che potrebbe avvenire nella terza decade di gennaio. Vi ricordiamo che si tratta di scenari estremi che hanno bassa probabilità di realizzo.

La prima ipotesi alternativa del modello americano è incentrata per giovedi 20 gennaio:

Il "blu" che fa sognare gli appassionati di neve e gelo con una situazione invernale a tutti gli effetti sulla nostra Penisola. La mappa in questione porterebbe molta neve a bassa quota al centro-sud e molto freddo al nord.

Vi sono inoltre scenari alternativi che promettono tanta neve anche al nord: eccone uno valido per venerdi 21 gennaio:

Con questa mappa il settentrione, segnatamente il nord-ovest, farebbe incetta di neve anche a quote molto basse, se non in pianura.

Come vedete, i tentativi per rendere finalmente scoppiettante una stagione che da tempo ha perso la sua identità, non mancano! Il problema, come sempre, sarà portarli a compimento.

Allontanadoci dalla galassia degli scenari alternativi e tornando con i piedi per terra, anche la media termica di tutti gli scenari del modello americano mostra segni incoraggianti verso il freddo. La mappa è valida per venerdi 21 gennaio e mostra le temperature a 1500 metri che si potrebbero toccare in Italia nella giornata suddetta:

Notiamo un'Italia avvolta da isoterme a 1500 metri comprese tra 0° del sud della Sicilia e i -4° del versante adriatico e delle regioni settentrionali, fino a sforare a -6/-8° in prossimità delle Alpi. Si tratta di valori termici di tutto rispetto, considerato che stiamo analizzando una media.

RIASSUMENDO: la fase anticiclonica che ci interesserà alla fine di questa settimana avrà vita breve. Già all'inizio della settimana prossima aria fredda inizierà ad agire sull'Italia con fenomeni che al momento sono di difficile identificazione e collocazione. Continuate pertanto a seguirci...

