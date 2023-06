Meteo 15 giorni: grandi notizie sul finale di Giugno!

Da poco più di 48 ore siamo entrati nella seconda metà di Giugno, la quale si profilerà nettamente più calda della prima parte del mese. Ormai non ci sono più dubbi sull'arrivo del caldo africano, quello intenso e fastidioso, che ci farà compagnia per diversi giorni nel corso della settimana in arrivo.

Il caldo sarà più marcato al sud e sulle isole maggiori, ma l'anomalia termica, in fin dei conti, sarà presente praticamente su tutto lo Stivale e potrebbe raggiungere anche 8°C di anomalia termica rispetto alla media stagionale, su un arco temporale di ben 5 giorni. Tra 20 e 25 Giugno le temperature saranno molto al di sopra della media del periodo, su tutta Italia. Ci sarà un breve intermezzo temporalesco, sempre più probabile il 23 Giugno, ma non influirà molto sulle temperature.

Ma quanto durerà questo caldo? Ci farà compagnia fino al termine di Giugno? Pare proprio di no!

Secondo le ultimissime emissioni modellistiche l'alta pressione potrebbe indietreggiare verso la penisola iberica e il nord Africa nel corso degli ultimi 5 giorni di Giugno. Questo non significa che farà fresco o che ci sarà il maltempo, bensì che l'anticiclone sarà un po' più debole sull'Italia.

A confermare questa tendenza ci pensa anche la media degli scenari di GFS, il quale propone un anticiclone africano decentrato verso ovest, una manovra che garantirebbe chiaramente una riduzione del caldo intenso fino ad un ritorno alla normalità.

Difatti osservando le anomalie medie di temperatura previste tra 26 e 30 Giugno si evince un rientro verso le medie su gran parte d'Italia. Addirittura al sud spuntano anomalie negative di 1°C, segno che le temperature saranno leggermente inferiori alle medie tipiche di fine Giugno. Insomma avremmo clima caldo ma senza eccessi, anzi potremmo definirlo tranquillamente "caldo gradevole".