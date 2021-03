Meteo 15 giorni: graduale attenuazione del FREDDO, ma il bel tempo resterÃ  lontano dall'Italia

La prossima settimana sarà abbastanza convulsa dal punto di vista atmosferico in Italia. In un primo tempo verremo interessati da correnti fredde da nord, poi da est, ma per conoscere tutti i dettagli vi rimandiamo a questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-rischio-neve-a-bassa-quota-la-settimana-prossima-vediamo-dove-/89589/

In questa sede ci occuperemo di come potrebbe evolvere il tempo durante la terza decade di marzo, ovvero dal giorno 20 in poi.

La prima mappa è la media termica di tutti gli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per sabato 20 marzo. Si tratta delle temperature a 1500 metri:

Notiamo la persistenza di un regime freddo al nord e al centro, condotto da correnti mediamente orientali. L'isoterma 0° a 1500 metri taglierà a malapena il nord della Sardegna e il meridione peninsulare.

Notate inoltre la posizione ancora "scomoda" dell'alta pressione atlantica (ad ovest dell'Irlanda) e la persistenza sul Mediterreneo di un regime depressionario. Tutto ciò deporrà per un tempo ancora instabile e freddo specie al nord e a centro, con il reiterato rischio di nevicate anche a bassa quota specie al nord.

Il freddo, lentamente, dovrebbe mollare la presa all'inizio della 4° settimana di marzo, ritirandosi verso l'Europa centro-settentrionale. In altre parole, la probabile invernata tardiva che potrebbe coinvolgere diverse regioni sul finire della seconda decade marzolina, dovrebbe lasciare spazio a temperature più gentili anche sulle regioni centro-settentrionali.

Tuttavia, la stabilità potrebbe restare una chimera in quanto l'alta pressione seguiterà ad restare troppo defilata a nord-ovest, senza interessarci. A tal proposito, ecco la media termica degli scenari del modello americano valida per martedi 23 marzo (si tratta sempre delle temperature previste a 1500 metri).

Si nota un passo avanti della mitezza rispetto al precedente week-end; l'isoterma 0° a 1500 metri lambirà ormai solo le Alpi, mentre il resto d'Italia avrà isoterme positive alla medesima quota.

Dal punto di vista del "bel tempo", invece, non ci saremo ancora. Notate la persistenza di una regime depressionario sull'Italia stante l'eccessiva lontananza dell'alta pressione atlantica ancora troppo sbilanciata a nord-ovest.

MORALE: nella terza decade mensile il freddo potrebbe segnare il passo, ma non l'instabilità atmosferica che resterà attiva grazie a probabili strutture depressionarie sul Mare Nostrum.

