Meteo 15 giorni: FRESCHE INSIDIE sull'estate italica

Estate in fase di stanca sull'Italia sul finire di agosto. Pur in assenza di una rottura stagionale vera e propria, dalle mappe emerge la volontà delle correnti fresche nord atlantiche di spingersi almeno parzialmente al di qua dell'arco alpino, con interessamento più diretto del settore centro-settentionale italico.

La prima mappa estrapolata dal modello americano, mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di giovedi 26 agosto:

Resta in piedi anche oggi l'ipotesi di un parziale allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso nord in direzione dell'Islanda (freccia nera). Di conseguenza resta in piedi anche il flusso di aria decisamente più fresca che potrebbe mettere a sedere l'estate sull'Europa centro-orientale.

Parte di queste aria fresca potrebbe valicare le Alpi ed interessare le regioni centro-settentrionali con manifestazioni temporalesche specie sui rilievi, associate a cali termici più o meno sensibili.

L'aria più fresca, inoltre, dovrebbe riuscire a raggiungere anche il meridione e le Isole dove determinarà un'attenuazione del caldo seppure senza fenomeni di rilievo.

Successivamente, si potrebbe registrare un nuovo parziale sollevamento delle correnti con una piccola rimonta dell'alta pressione proprio a fine mese. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per lunedi 30 agosto:

Il centro e il meridione saranno nuovamente invasi dall'alta pressione con caldo moderato, mentre il nord resterà lambito da una circolazione più fresca occidentale con la possibilità di qualche temporale in un contesto termico nettamente meno caldo.

