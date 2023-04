Meteo 15 giorni: fine mese con ROCAMBOLESCHE EVOLUZIONI in campo meteo

L'alta pressione occuperà lidi settentrionali ancora per alcuni giorni. Ciò significa che il tempo sulla nostra Penisola seguiterà ad essere instabile, anche se con pause soleggiate e gradevoli. Sul finire del mese potrebbero invece prendere piede le correnti occidentali, con l'alta pressione alle basse latitudini del Mediterraneo.

Andiamo con ordine. Questa è la tendenza sinottica imbastita questo pomeriggio dal modello americano per martedi 25 aprile:

Notiamo una situazione "a sella" con due basse pressioni ai lati ed una zona di alta pressione al centro, in prossimità dell'Europa centro-occidentale. Con questa situazione, la nostra Penisola sarà ancora esposta a correnti da nord-ovest abbastanza fresche con tempo instabile su molte aree del nostro Paese.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per il 25 aprile; vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco la traccia dell'alta pressione con un blocco secco sul Mediterraneo centro-occidentale e la Penisola Iberica. Notate come la nostra Penisola presenti una probabilità medio-alta di avere precipitazioni ad eccezione delle due Isole Maggiori e forse del settore di nord-ovest, il tutto in un contesto termico non caldo.

Osservate ora come potrebbe cambiare la situazione nell'arco dei successivi 3 giorni. La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per venerdi 28 aprile:

L'alta pressione smetterà di protendersi a nord, mentre dovrebbe invadere le latitudini medio-basse del Mediterraneo. Il flusso atlantico di conseguenza avrà modo di dilagare sull'Europa centro-occidentale ed in parte sul nord Italia portando un tempo mite, umido e piovoso. Sul resto d'Italia avremo invece il passaggio a tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento.

Infine, vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per sabato 29 aprile:

Era da moltissimo tempo che non si vedeva una situazione di questo tipo. Nord Italia sotto piogge e temporali, mentre il centro e soprattutto il meridione con sole e caldo. Vedremo se le cose andranno realmente così, intanto continuate a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località