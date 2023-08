Meteo 15 giorni: fine dell'INCUBO CALDO, arrivano FRESCO e TEMPORALI

Ancora una settimana tra le grinfie dell'alta pressione africana con caldo insopportabile su alcune regioni (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ci-siamo-arriva-il-caldo-atroce-sull-italia-quando-raggiungeremo-il-picco-/98401/; a seguire la situazione dovrebbe cambiare stante lo sgonfiamento dell'anticiclone unitamente all'arrivo di aria fresca ed instabile di matrice nord atlantica verso la nostra Penisola.

Il caldo intenso dovrebbe continuare indicativamente fino a giovedi 24 agosto. A partire dal giorno 25 e per la fine del mese cambierà tutto, con l'arrivo di aria più fresca e molti temporali ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali.

La prima mappa ci mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di sabato 26 agosto, secondo la media degli scenari del modello americano:

Le correnti fresche ed instabili di matrice atlantica sferreranno un pugno nello stomaco all'alta pressione africana, che sarà costretta a ritirarsi verso i propri territori di origine. Temporali ed aria più fresca inizieranno ad interessare il settentrione ed il centro, mentre il meridione e le Isole dovranno ancora attendere, ma avranno comunque un quadro termico più salutare.

Dal punto di vista termico, ecco la ritirata del caldo intenso dall'Italia nella giornata di domenica 27 agosto ad opera dell'aria più fresca. La mappa mostra i valori termici a 1500 metri di quota:

Prendendo sempre per buona l'isoterma + 20 a 1500 metri come confine tra il caldo intenso e sopportabile, notiamo come tutta l'Italia (tranne il sud della Sicilia) saranno alle prese con temperature maggiormente sopportabili, specie al nord e al centro.

Infine, diamo anche un veloce sguardo ai fenomeni attesi sulla nostra Penisola. La terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata di mercoledi 30 agosto - vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità maggiore di avere temporali dalle regioni centrali verso il nord. Il meridione e gran parte delle Isole saranno ancora in attesa, ma avranno comunque il beneficio di una condizione termica nettamente più sopportabile e vivibile.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località