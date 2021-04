Meteo 15 giorni: fiammata CALDA, poi altri TEMPORALI su mezza Italia

Tutti aspettano la lieta novella di un'esplosione estiva che ci consenta di vivere pienamente all'aria aperta uno dei periodi più difficili della nostra vita, lasciandoci alle spalle i cieli grigi e deprimenti e pensando positivo.



Invece maggio non è giugno ed è paragonabile quasi ad un mese autunnale, con la sola differenza che a ottobre-novembre i temporali prediligono le coste, perchè il mare è ancora tiepido e i temporali all'interno diventano rari, mentre in maggio è esattamente il contrario, ma le alluvioni possono scaturire anche durante questo mese, specie se persistono correnti da sud ovest, così come si prevede anche per la metà del mese.

Un intervallo di bel tempo per tutti, anche per il nord, comunque non dovrebbe mancare tra domenica 9 maggio e martedì 11 maggio, successivamente le condizioni del tempo al nord e su parte del centro dovrebbero subire una degradazione temporalesca, come mostra in maniera evidente questa mappa:

Quella successiva si riferisce alla situazione termica che potrebbe derivarne a 1500m, con l'aria calda pronta ad essere scalzata dall'intrusione di aria progressivamente più fresca da sud ovest:

L'inserimento dei temporali al nord e al centro avverrà gradualmente ma inesorabilmente, condizionando tutto il periodo compreso tra mercoledì 12 e venerdì 14 maggio; poco coinvolto anche in questa occasione il meridione d'Italia, l'unica zona dove probabilmente seguiterà a fare abbastanza calda. Qui si nota lo sfondamento della saccatura da ovest nel pomeriggio di giovedì 13:

Qui una mappa che segnala la probabilità di fenomeni di una certa rilevanza per giovedi 13 al nord e sulle zone interne del centro, ma più probabili comunque a ridosso della fascia alpina e prealpina:

IN SINTESI il TEMPO previsto tra sabato 8 e sabato 15 maggio:

sabato 8 maggio-domenica 9 maggio: bel tempo con temperature in progressivo aumento, specie domenica.



lunedì 10 maggio: la giornata probabilmente più stabile e calda della settimana.



da martedì 11 a giovedì 13 maggio: al nord, sulle zone interne del centro, specie del versante tirrenico, nuvolaglia con rischio di rovesci o brevi temporali, specie verso sera e a ridosso dei rilievi. Altrove tempo migliore, caldo al sud, un po' afoso al centro, mite al nord.



da venerdì 14 a sabato 15 maggio: instabile su gran parte del nord e del centro con rovesci sparsi e qualche temporale, un po' di variabilità ma senza fenomeni al sud, temperature in calo.