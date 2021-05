Meteo 15 giorni: fiammata CALDA ma di breve durata, poi temporali al nord

Arriverà la prima fiammata africana a breve? Si, ma probabilmente modesta e quasi completamente relegata al centro e al sud, perchè al nord, come è normale che sia a maggio, queste risalite di aria calda solitamente precedono l'inserimento di fronti temporaleschi rinfrescanti, che non mancheranno di produrre fenomeni anche intensi.



Ecco la sequenza barica prevista tra giovedì 20 e sabato 22, dalla quale si evince proprio questo tentativo velleitario dell'anticiclone africano di prendere possesso della Penisola:

Qui le temperature previste a 1500m per le ore centrali di sabato 22 maggio secondo la media degli scenari del modello americano, dalle quali si evince il tentativo della massa d'aria piuttosto calda (ma non caldissima) di abbracciare il Mediterraneo:

Ed ecco il passaggio temporalesco al nord previsto tra domenica 23 e lunedì, quando da ovest sfonderanno le correnti fresche di origine atlantica:

La mappa relativa alla probabilità di precipitazioni (in verde e marrone probabilità più elevate) prevista per lunedì 24 mette in evienza l'attività temporalesca in azione sul settentrione, specie sul settore alpino e prealpino, ma possibille anche in Valpadana e non da escludere localmente anche al centro:

IN SINTESI il tempo da giovedì 20 a mercoledì 26 maggio:

da giovedì 20 a sabato 22 maggio: fiammata calda bel tempo e un po' di caldo, valori di temperatura più alti al centro e al sud.



domenica 23 maggio: primi temporali su Alpi e regioni di nord-ovest, ancora bello e caldo altrove.



tra lunedì 24 maggio e martedì 25 maggio: temporali al nord e sulle zone interne del centro, più intensi a ridosso dell'arco alpino e prealpino con calo termico, sole e ancora caldo al sud.



mercoledì 26 maggio: ultimi temporali sul nord-est e la Romagna, isolati sull'Appennino centrale, per il resto bello ma ventilato e fresco ovunque.