Meteo 15 giorni: FERRAGOSTO con il CALDO o con i TEMPORALI?

Nessuna rottura stagionale in vista per il periodo di Ferragiosto. Il caldo potrebbe però essere maggiormente sopportabile in Italia, stante lo spostamento dei massimi di pressione verso la Penisola Iberica. Il fresco e la pioggia saranno ancora lontani, al netto dei soliti temporali di stagione che interesseranno le aree montuose.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste dalla media degli scenari americana proprio per la giornata di Ferragosto:

Il caldo intenso dovrebbe spostarsi più ad ovest in direzione dell'Iberia, dove avremo temperature molto elevate. Da noi dovrebbe prevalere un caldo più sopportabile stante una maggiore ventilazione dai quadranti settentrionali.

Dal punto di vista atmosferico, i temporali non dovrebbero mancare. A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di temporali incentrata proprio per la giornata di Ferragosto:

Le Alpi e le alte pianure, specie del nord-est, potrebbero avere dei temporali. La mappa indica anche la probabilità di qualche temporale pomeridiano nelle zone interne del centro e del sud, per il resto fenomeni poco probabili.

Infine, dopo Ferragosto, potrebbe abbassarsi il flusso atlantico ed interessare il nord con alcuni temporali; ecco la mappa riferita a giovedi 18 agosto:

Rischio di temporali al nord in un contesto meno caldo; ancora sole e caldo invece al centro e al sud, ma con tendenza all'attenuazione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località