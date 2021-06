METEO 15 GIORNI: estate italiana DISTURBATA a fasi alterne su alcune regioni

La neonata stagione estiva lancerà un primo flebile segnale nei prossimi tre giorni con la rimonta di una zona anticiclonica sul Mediterraneo.

A partire dal week-end il tempo potrebbe guastarsi nuovamente al nord e al centro, aprendo una settimana un po' instabile con rischio di temporali specie sulle regioni centro-settentrionali.

In altre parole, l'alta pressione tornerà a casa sua, lasciando un lembo a proteggere parte del meridione e le Isole. Al centro e soprattutto al nord l'egemonia del sole potrebbe essere inficiata da annuvolamenti che di tanto in tanto causeranno anche temporali.

Per dare un'idea sul tempo che potremo avere la settimana prossima, ecco una mappa incentrata tra le giornate di giovedi 10 e venerdi 11 giugno:

Cosa notiamo? Due aree di alta pressione: la prima in sede islandese, la seconda sul nord Africa (anticiclone africano). In mezzo si dipartirà un canale blandamente depressionario con tempo instabile (ovvero inaffidabile) al nord e al centro. Su queste regioni il rischio di avere temporali sarà più che concreto, sotto l'egida di temperature gradevoli se non addirittura fresche sotto eventuali rovesci.

Come potrebbe modificarsi la situazione cammin facendo? A partire dal fine settimana, l'avvicinamento all'Europa occidentale di una vasta depressione, alzerà la "gobba africana" sull'Italia con condizioni di bel tempo e caldo da nord a sud.

La mappa relativa a lunedi 14 giugno mostra molto bene quanto detto poco sopra:

Vasta depressione in Atlantico e risposta anticiclonica di matrice africana con sole e caldo per tutti. Da verificare il movimento della depressione piu ad ovest, anche se dovrebbe restare stazionaria sul posto per qualche giorno.

