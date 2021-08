Meteo 15 giorni: ESTATE in fase di STANCA, ma solo su alcune regioni...

Si conferma una nuova fiammata africana che interesserà l'Italia nel prossimo week-end; una fiammata meno intensa e duratura rispetto a quella della settimana scorsa, ma che porterà il caldo a divenire nuovamente intenso da nord a sud.

Successivamente, la situazione meteo dovrebbe cambiare, vediamo come...

La mappa in questione mostra la situazione attesa in Europa nella giornata di mercoledi 25 agosto.

Si nota un parziale allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso nord, in direzione delle Isole Britanniche e l'Islanda. Di rimando, tutta l'Europa centrale verrà interessata da una circolazione opposta, ricolma di aria fresca e tempo instabile.

Parte di questa instabilità riuscirà a travasare verso le nostre regioni centro-settentrionali dove saranno possibili temporali anche localmente intensi in un contesto termico abbastanza fresco.

Al sud e sulle Isole invece nulla di tutto ciò. Queste aree resteranno sotto il tiro delle correnti calde nord africane foriere di bel tempo e temperature piuttosto elevate.

Se con un balzo virtuale ci portiamo all'ultima domenica del mese, ovvero domenica 29 agosto, notiamo una situazione sostanzialmente simile:

Estate in crisi pesante sull'Europa centrale dove il tempo sarà molto fresco ed instabile. Le correnti fresche occidentali lambiranno il settentrione e parte delle regioni centrali determinando una certa variabilità accompagnata da temporali sparsi specie sui rilievi in un contesto non caldo.

Al sud e sulle Isole invece l'alta pressione africana seguiterà a fare buona guardia assicurando ancora un tempo pienamente estivo con sole e caldo a profusione.

