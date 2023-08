Meteo 15 giorni: ESTATE in fase di stanca, in vista ancora TEMPORALI

La rottura estiva attesa nel prossimo fine settimana sancirà un passo importante nella naturale evoluzione stagionale. In sostanza, verranno eliminati i valori termici elevati presenti attualmente in favore di una condizione termica nettamente più sopportabile, specie al nord ed al centro.

Una volta che la perturbazione sarà passata, non si prevedono altre rimonte dell'alta pressione africana verso l'Italia; la condizione meteorologica sarà infatti governata da un flusso di correnti occidentali che su alcune aree d'Italia si presenterà anche instabile.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 2 settembre:

Alta pressione africana a casa sua, mentre l'anticiclone delle Azzorre protenderà un lembo verso la Penisola Iberica, consentendo una circolazione occidentale gradevole sul settore centro-settentrionale italico, dove saranno possibili anche dei temporali. Al sud e sulle Isole farà ancora un po' caldo, ma si tratterà di una calura complesivamente sopportabile.

Sul fronte dei fenomeni, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero sabato 2 settembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia o temporali molto elevata sulle Alpi, elevata tra la Liguria e l'alta Toscana, media sul resto del nord e su gran parte delle regioni centrali. La medesima probabilità si manterrà bassa o nulla sul medio-basso Adriatico e al meridione.

Infine, proiettandoci in avanti ed arrivando a mercoledi 6 settembre, si notano condizioni termiche pienamente accettabili sull'Italia.

Caldo sopportabile su Sardegna, Sicilia e meridione. Temperature nel complesso gradevoli sul resto della nostra Penisola.

