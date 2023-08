Meteo 15 giorni: ESTATE in CRISI in Italia ed Europa, temporali e fresco

Si comincia da venerdì 25 agosto con l'anticiclone in graduale implosione, i primi temporali che sfrutteranno la formazione di una goccia di aria fresca in quota, prodromica rispetto all'inserimento di una saccatura di quelle toste, in discesa dal nord Europa verso la Francia e in sfondamento graduale nell'area mediterranea e dunque anche sull'Italia entro il fine settimana 26-27 agosto.

Dunque si vede in modo netto la fine della grande calura attesa nei prossimi giorni, è confermata pertanto la data che abbiamo indicato stamane come spartiacque stagionale, perchè una cosa è certa: un caldo così esteso ed intenso come quello che stiamo per tornare a sperimentare, per quest'anno non si ripresenterà più, almeno al nord e al centro, forse all'estremo sud, ma per brevi momenti.

Ecco la prima mappa che ci segnala la crisi barica in arrivo per il fine settimana 26-27 agosto su mezza Italia con temporali, venti di Libeccio e flessione delle temperature a partire dal settentrione:

La figura depressionaria ha poi tutta l'aria di voler insistere anche nei giorni successivi, cioè sino alla fine del mese e forse oltre, guardate come si dovrebbe presentare all'alba di lunedì 28 agosto, quando fra l'altro si scorge un'altra bobina depressionaria a ridosso dell'Islanda, pronta a dar manforte a quella presente sul Baltico:

Le conseguenze a livello termico non si faranno attendere con temperature a 1500m di chiaro stampo autunnale su mezza Europ a e fresche anche sul nostro Paese, solo all'estremo sud ritroveremo ancora del caldo in rapida evacuazione:

Insomma si tratterebbe di una ferita di quelle che ci congedano dalla grande estate, in attesa di capire se quella settembrina sarà poco cosa oppure ci regalerà ancora del caldo (moderato) e della stabilità.

IN SINTESI il tempo da venerdì 25 agosto a venerdì 1° settembre:

venerdì 25 agosto: accentuazione dell'instabilità su tutti i rilievi con qualche temporale sparso, localmente esteso anche alle zone pianeggianti adiacenti, molto meno sulle coste. Lieve calo termico.



sabato 26 agosto: al nord tempo instabile con rovesci sparsi e qualche temporale, più probabile sui rilievi e nel tardo pomeriggio o in serata, possibili fenomeni molto abbondanti e accompagnati da grandine, moderata instabilità anche sulle zone interne del centro, al sud maggiore stabilità. Meno caldo al nord e al centro, ancora caldo intenso al sud.



domenica 27 agosto: instabile al nord e al centro con numerosi episodi temporaleschi anche sulle coste e calo termico, locali nubifragi, parziali annuvolamenti anche al sud ma con fenomeni solo isolati e sempre caldo, anche se meno intenso.

lunedì 28 agosto: spiccata variabilità ovunque, temporali su Alpi, nord-est, centro e sud, possibili ovunque, anche sulle coste, ventoso e nettamente più fresco ovunque, anche al sud.

martedì 29 agosto e mercoledì 30 agosto: persistenza di condizioni di variabilità con precipitazioni sparse sull'insieme del territorio, più probabili tra nord e centro, ventilato e gradevole.

giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre: persistenza di una circolazione di aria instabile tra nord e centro con passaggi temporaleschi o piovosi, al sud tempo migliore e temporaneamente più caldo, da confermare!