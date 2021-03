Meteo 15 giorni: esplode la primavera!

La primavera sta per regalarci il suo volto più gradito: diverse giornate soleggiate e miti, come piace a molti tra i nostri lettori (non a tutti). Il modello europeo scommette infatti sulla performance dell'anticiclone da giovedì 25 a mercoledì 31 marzo.



Guardate come si impone sul centro del Continente e sul Mediterraneo a 5500m nella giornata di venerdì 26 marzo:

In un contesto simile le temperature possono portarsi anche oltre i 20°C nelle ore diurne e nelle zone lontane dal mare, chissà quanti vorrebbero godersi queste giornate all'aria aperta. Chi dovesse tornare in zona arancione sicuramente ne approfitterà.



Il rialzo termico è ben visibile anche in quota a 1500m sempre per la stessa giornata:

Nel week-end 27-28 marzo la situazione non cambierà di molto, il sole dovrebbe imporsi ovunque in un contesto mite:

Quanto proseguirà questo assolo anticiclonico? Probabilmente sino ai primi di aprile, quando i modelli prevedono un tentativo delle correnti atlantiche di imporsi da ovest, determinando un cambiamento del tempo e il ritorno delle piogge.



Staremo a vedere se questo avverrà già a ridosso della Pasqua o nei giorni successivi.



IN SINTESI il tempo tra giovedi 25 e mercoledi 31 marzo:

-Probabile affermazione dell'anticiclone con tempo buono e progressivamente più mite su tutta la regione.



-Solo dai primi di aprile potrebbe verificarsi un cambiamento del tempo, probabilmente a partire da ovest