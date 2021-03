Meteo 15 giorni: ecco a voi il volto INSTABILE e PIOVOSO di APRILE!

Il mese di marzo lascia in eredità condizioni siccitose abbastanza pesanti che stanno interessando alcune aree dell'Italia settentrionale. L'alternanza di alte pressioni con correnti settentrionali ed orientali ha impedito alle piovose perturbazioni di raggiungere il nostro Paese, negando l'acqua dal cielo su molte regioni.

Ora la situazione dovrebbe cambiare; in realtà non cambierà molto nel periodo pasquale, ma immediatamente dopo ovvero a metà della settimana prossima.

Lo scambio meridiano che dovrebbe costruirsi in Europa avrà le carte in regola per modificare la configurazione barica a scala europea ed atlantica.

A tal proposito, ecco la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 8 aprile:

Notiamo una configurazione quasi opposta rispetto a quella che stiamo vivendo attualmente.

L'alta pressione, come anticipato, uscirà dalla scena Mediterranea, migrando in direzione del vicino Atlantico. Di rimando, correnti fredde ed instabili da nord-ovest scorreranno sui settori occidentali del Continente, attivando depressioni e tempo instabile sull'Italia.

La pioggia farà finalmente la propria ricomparsa anche in quelle aree dove manca da molto tempo, quindi sulle regioni settentrionali. Il quadro termico tenderà inoltre a ridimensionarsi anche se non sono previste ondate di freddo sull'Italia.

A seguire è probabile che l'Europa occidentale diventi sede di depressioni; la seconda mappa mostra la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per domenica 11 aprile:

Sull'Italia arriverebbe un tempo complessivamente mite, ma anche piovoso stante l'intervento di correnti in prevalenza meridionali (frecce rosse). Non avremo il flusso perturbato cadenzato da ovest verso est tipico della primavera, ma gli effetti in termini di fenomeni, potrebbero essere paragolabili alla situazione citata.

Morale: dopo un marzo piuttosto siccitoso per alcune regioni, aprile potrebbe cambiare registro, quantomeno nella sua prima parte, portando un discreto quantitativo di pioggia in Italia, anche al nord! Nei prossimi giorni vedremo se consolidare o meno questa tesi.

