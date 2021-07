Meteo 15 giorni: e se arrivasse un altro BREAK con TEMPORALI ad inizio agosto?

Il tam tam modellistico di oggi ci suggerisce che nei primi giorni di agosto potrebbe esserci un altro importante break con temporali sulla nostra Penisola. Si tratta per il momento di ipotesi, in quanto la media degli scenari del modello americano storce un po' il naso in merito ad un probabile evento intenso sull'Italia.

Lo scenario ufficiale del modello medesimo invece sembra non avere molti dubbi. Sono giorni che l'elaborato fiuta questo cambiamento, non prima di aver dato modo all'estate di distendersi a dovere sulla nostra Penisola prima della fine del mese.

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Italia per mercoledi 28 luglio:

Alta pressione, bel tempo e caldo da nord a sud. Le correnti fresche e il maltempo saranno invece relegati molto a nord, alle latitudini dell'Europa settentrionale.

Con il passare dei giorni, l'alta pressione sull'Italia potrebbe lentamente sgonfiarsi ed il flusso perturbato atlantico abbassarsi di latitudine. La seconda mappa ci mostra la previsione per l'ultimo sabato del mese, ovvero sabato 31 luglio:

Notate come, rispetto alla mappa precedente, ci sia un netto abbassamento del flusso instabile (frecce blu) che in questo frangente riuscirebbe a lambire il settentrione con temporali ed aria più fresca. Al centro e al sud permarrà invece il bel tempo con un clima comunque leggermente meno caldo.

Osservate infine cosa potrebbe succedere nella giornata di lunedi 2 agosto:

Tutto il centro-nord verrebbe raggiunto da aria fresca e molto instabile con temporali sparsi ed un forte calo delle temperature; insomma, un break in piena regola che si estenderebbe nei giorni successivi anche al meridione.

Nei prossimi giorni vedremo se smentire o confermare il tutto, per adesso continuate a seguirci.

