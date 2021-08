Meteo 15 giorni: e se arrivasse la ROTTURA STAGIONALE con TEMPORALI e ARIA FRESCA?

Colpo di scena questo pomeriggio tra le maglie del modello americano! Alcuni scenari, tra cui la corsa di controllo ed addirittura lo scenario ufficiale, virano in modo drastico verso quella che potrebbe essere una vera e propria rottura stagionale a suon di temporali e aria fresca al seguito.

Vi mostriamo subito l'ipotesi più estrema messa in grembo dallo scenario di controllo del modello americano, tenendo anche conto che il rispettivo scenario ufficiale non si presenta molto diverso. La giornata presa in esame è giovedi 19 agosto:

Questa sarebbe una vera e propria mazzata alla stagione estiva, per altro in linea perfetta con il calendario. Immaginate solo il numero di temporali che una situazione siffatta porterebbe in Italia, ad iniziare dalle regioni settentrionali.

L'aria fresca nord atlantica entrerebbe direttamente sul Mediterraneo, contrastando con le temperature molto elevate della sua superficie. Inutile dire che sarebbero "botte da orbi" da nord a sud con a seguire un sensibile calo delle temperature.

E' credibile questa evoluzione? Rispetto alla media degli scenari sembra trattarsi di una soluzione estrema, ma meritevole di menzione in quanto apparsa sia sullo scenario ufficiale sia su quello di controllo del modello americano dopo un lungo periodo di torpore modellistico.

La media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno (giovedi 19 agosto) vede comunque un calo termico e pressorio sull'Italia, ma non di questa portata:

Arriverebbe comunque un calo termico, qualche temporale, ma nessuna rottura stagionale seria. Il caldo intenso verrebbe però confinato verso i propri territori di origine senza intervenire più sulla scena italiana.

L'ultima decade di agosto, sempre secondo la media degli scenari americana, dovrebbe proseguire sotto un clima più salubre e con una maggiore variabilità specie al centro-nord. Ecco le prospettive per lunedi 23 agosto:

Estate in fase di stanca, ma con clima piu che accettabile sull'Italia a parte un po' di caldo all'estremo sud e sulle Isole, ma senza valori record.

