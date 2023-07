Meteo 15 giorni: duro colpo dell'Estate, ma ci sono novità per la settimana di Ferragosto

Sarà un duro colpo per l'Estate, non ci sono molti giri di parole: nel corso della prima settimana di Agosto l'Italia dovrà fare i conti con una irruzione fresca non di poco conto, la quale rischia di avere ripercussioni anche nei giorni successivi, insomma per quasi tutta la prima decade del mese.

Nel pieno del Solleone dovremo fare i conti con temperature inferiori alle medie del periodo, temporali, grandinate, acquazzoni, venti sostenuti. Certo, qualche giornata più stabile e calda non mancherà, ma le condizioni meteo prevalenti rischiano di essere quelli instabili.

Saranno almeno due le perturbazioni che rischiano di sovrastare l'Italia nel corso della prima decade di Agosto. La prima tra 3 e 6 Agosto, discussa anche nel meteo a 7 giorni; l'altra potrebbe palesarsi tra 7 e 9 Agosto.

Entrambe avrebbero come principale obiettivo il nord Italia, dove si temono temporali frequenti e particolarmente violenti. Ma anche centro e sud vivranno giornate più fresche e a tratti instabili. Certamente il grande caldo percepito nel corso di Luglio non si paleserà nella prima decade di Agosto.

Eloquenti le anomalie termiche previste tra 5 e 10 Agosto sull'Italia. Si tratta di una mappa di anomalie medie su un arco temporale di 5 giorni. Si notano fino a -4°C di anomalia negativa (ovvero 4 gradi sotto le medie del periodo) su ben 5 giorni. Ma volendo andar più nel dettaglio, ovvero nei singoli giorni, spiccano anomalie di -8/-9°C rispetto alla norma nella giornata di domenica 6 Agosto.

Dopo questa turbolenta prima decade di Agosto il tempo potrebbe ristabilirsi nel corso della seconda decade, quella solitamente più attesa per le vacanze di Ferragosto. Tra 11 e 14 Agosto si evince un rinforzo dell'anticiclone sull'Italia con conseguente aumento delle temperature.