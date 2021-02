Meteo 15 giorni: dopo l'alta pressione potrebbe tornare il FREDDO?

Sembra ormai assodato che il tempo della settimana prossima sarà governato da un forte anticiclone che raggiungerà il massimo sviluppo tra martedi 23 e venerdi 26 febbraio.

La media degli scenari del modello americano valida per giovedi 25 febbraio sembra non avere dubbi sulla bontà previsionale di un'alta pressione dominante in Italia e sul Mediterraneo:

Il colosso anticiclonico potrebbe invece cedere durante l'ultimo week-end di febbraio, offrendo il suo fianco orientale carico di aria fredda.

La media degli scenari americana imbastita questo pomeriggio per lunedi 1 marzo, primo giorno della primavera meteorologica, mostra uno spostamento dei massimi pressori in Atlantico, con velleità di puntare verso nord:

Da questa situazione potrebbe scaturire un afflusso di aria fredda da est (frecce blu) che risolleverebbe le sorti dell'inverno in zona Cesarini con un calo delle temperature e il ritorno della neve a bassa quota su diverse regioni.

Se esaminiamo il ventaglio degli scenari alternativi imbastiti questo pomeriggio dal modello americano, alcuni fanno emergere in modo energico questo afflusso freddo, con conseguenze tutt'altro che primaverili per la nostra Penisola:

La mappa sopra è uno scenario estremo della situazione prevista in Europa per lunedi 1 marzo. Ha una probabilità di realizzo molto bassa, sotto il 30%, ma ci serve per comprendere che le ipotesi fredde per i primi giorni di marzo potrebbero non essere campate in aria.

Anche la mappa della probabilità di avere temperature inferiori a -5° a 1500 metri sulla verticale dell'Italia nel medesimo giorno (lunedi 1 marzo), vengono giudicate MEDIE lungo il versante adriatico e il settore alpino orientale, più BASSE altrove:

Insomma, ad oggi le possibilità per un ritorno freddo a cavallo tra febbraio e marzo non da escludere. Vedremo se andrà realmente così alla luce dei prossimi aggiornamenti dei modelli.

RIASSUMENDO: fino a venerdi 26 febbraio mitezza e bel tempo ovunque. Tra sabato 27 e domenica 28 febbraio primi cali termici e qualche fenomeno sparso sulla Penisola. A seguire probabile calo termico maggiore con rischio di neve anche a bassa quota (probabilità 30-40%).

