Meteo 15 giorni: dopo il FRESCO arriverà la PIOGGIA?

Il tempo della prossima settimana dovrebbe trascorrere all'insegna di un clima decisamente più fresco sull'Italia, con le piogge (o i temporali) che si limiteranno al meridione e le Isole. Sul resto d'Italia l'alta pressione congiunta a correnti da est abbastanza secche manterranno un tempo complessivamente asciutto.

Questa situazione dovrebbe cambiare sul finire della settimana prossima. Aria più umida in arrivo dall'Atlantico potrebbe garantire precipitazioni abbastanza diffuse in Italia, anche se sotto un contesto termico più mite.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per domenica 25 settembre:

Si nota molto bene l'avanzata delle correnti oceaniche non particolarmente fredde, ma cariche di umidità, materia essenziale per avere la pioggia sull'Italia. L'alta pressione delle Azzorre si manterrà defilata in Atlantico, senza intervenire sulla scena italiana ed europea con il suo effetto stabilizzante.

Sul fronte termico vi mostriamo la mappa delle temperature a 1500 metri previste sempre per domenica 25 settembre:

Il fresco indotto dalle correnti orientali più secche lascerà spazio ad un clima più mite e umido da nord a sud, senza punte di caldo. Il fresco riguarderà i Paesi dell'Europa centro-settentrionale, dove farà addirittura freddo sull'estremo lembo nord-orientale del Continente e sulla Vicina Russia.

Infine, diamo uno sguardo alla mappa della probabilità di pioggia a scala europea attesa nella giornata di lunedi 26 settembre:

Anche oggi possiamo confermare la formazione di una circolazione depressionaria sull'Italia, con ai lati due aree di alta pressione. Il colori giallo o ancor più rosso testimoniano una probabilità di pioggia piuttosto elevata che dovrebbe avvolgere gran parte d'italia nel periodo suddetto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località