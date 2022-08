Meteo 15 giorni: dopo FERRAGOSTO sarà "ROTTURA"?

Prima di parlare di "rottura estiva" ci si deve sciacquare la bocca mille volte. Se ci voltiamo ed analizziamo le ultime estati, si nota che la crisi del tempo che avveniva con regolarità negli anni 80 e 90 dopo la festa di Ferragosto, non si è piu verificata, con una prosecuzione del caldo anche in settembre come se non ci fosse un domani.

Le mappe odierne comunque optano per questa possibilità (almeno per il momento) che sarebbe un gradito ritorno alla normalità dopo anni di esuberi termici anche in periodi non più consoni al dominio della canicola.

Iniziamo la nostra analisi con la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 17 agosto:

Notiamo un provvidenziale abbassamento del flusso atlantico che finirebbe per coinvolgere quasi tutta l'Italia, ma in modo particolare il nord ed il centro con temporali diffusi e cali termici anche consistenti. Al sud e sulle Isole resisterebbe invece una condizione più stabile, ma contrassegnata da buona ventilazione e temperature non eccessive.

Anche la mappa della probabilità di pioggia per mercoledi 17 agosto, mostra cose molto interessanti:

Oltre all'arco alpino che presenterebbe un rischio di pioggia molto elevato, tutto il nord (ad eccezione forse della Romagna), il versante tirrenico e le aree interne peninsulari avrebbero un rischio di pioggia elevato. Piu a sud e lungo il versante adriatico il rischio di pioggia diverrà moderato, fino a sfumare a basso sulle Isole e le estreme regioni meridionali.

Successivamente cosa potrebbe succedere? La terza mappa mostra la media degli scenari americana valida per domenica 21 agosto:

L'estate potrebbe un po' riprendersi segnatamente al centro-sud, ma senza più punte di caldo asfissiante. Al nord permarranno invece condizioni variabili con rischio di temporali e clima non eccessivamente caldo.

