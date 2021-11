Meteo 15 giorni: dall'alta pressione al MALTEMPO, ma il FREDDO?

Il freddo che veniva contemplato qualche giorno fa tra le maglie dei modelli a lungo termine, è stato in gran parte ridimensionato anche se le possibilità non sono del tutto estinte.

La lunga fase depressionaria di matrice mediterranea tenderà probabilmente ad attenuarsi a metà della settimana prossima, anche se non scomparirà completamente.

La prima mappa che vi mostriamo è un'analisi del modello americano valida per giovedi 18 novembre:

Alta pressione e bel tempo sull'Europa centrale, al nord e su parte del centro Italia. Resterà ancora un po' depresso il tempo sulle due Isole Maggiori dove sarà possibile qualche rovescio o temporale, ma in un contesto mite.

Dopo il giorno 20 novembre, il ventaglio delle ipotesi meteorologiche si allarga. Sembra comunque probabile uno scambio meridiano nord-sud che potrebbe mettere sotto maltempo gran parte d'Italia, specie il centro e il nord; a tal proposito, vi mostriamo una mappa un po' estrema del modello americano valida per lunedi 22 novembre:

La frenata del vortice polare dovrebbe facilitare scambi meridiani difficilmente di questa portata, ma comunque sufficienti a produrre episodi di maltempo sull'Italia.

E il freddo? Come abbiamo anticipato, questa eventualità è stata un po' scartata dalle elaborazioni, ma non del tutto abbandonata. Ecco comunque lo scenario più favorevole al freddo (25%) che potrebbe realizzarsi, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. Si tratta delle temperature previste a 1500 metri per lunedi 22 novembre:

Come vedete, l'isoterma 0° a 1500 metri riuscirebbe a malapena a lambire il settentrione, mentre le altre regioni resterebbero con temperature positive alla medesima quota. E' ovvio quindi che in base a questa mappa, non si potrà parlare di freddo...ovviamente in attesa di successivi sviluppi sempre possibili. Vi consigliamo quindi di seguire la situazione passo dopo passo...

