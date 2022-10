Meteo 15 giorni: CONFERME sul MALTEMPO di metà mese in Italia

L'alta pressione abbandonerà lentamente la nostra Penisola nei prossimi giorni. Si comincerà tra domenica 9 e martedi 11 ottobre con un primo peggioramento più attivo al centro e al sud; a seguire avremo altri affondi perturbati che dovrebbero portare la pioggia praticamente su tutta l'Italia. Una buona notizia per chi sta ancora aspettando una bella innaffiata dal cielo, dopo i palliativi caduti tra agosto e settembre.

Attorno alla fine del mese dovrebbe poi concretizzarsi un peggioramento generale delle condizioni atmosferiche in Italia, stante l'affondo di correnti fredde nord atlantiche sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 16 ottobre:

Osservate l'alta pressione come tenderà a defilarsi in Atlantico. Sul suo fianco orientale scenderanno impulsi freddi da nord-ovest in grado di destabilizzare il tempo sul Mediterraneo e l'Italia. Non arriverà il freddo (anche se le temperature ovviamente caleranno rispetto ad oggi), ma si prevede l'arrivo di preziose piogge specie al nord e al centro.

A tal proposito risulta molto eloquente la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano, sempre per domenica 16 ottobre:

Probabilità di pioggia ELEVATA, se non addirittura MOLTO ELEVATA al nord, sul medio-alto Tirreno, zone interne del centro, Sardegna nord occidentale e Campania. Sul resto d'Italia probabilità di pioggia MEDIA, piu BASSA dove vedete il colore blu.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedi 20 ottobre, la media degli scenari americana opta per una reiterazione di questa configurazione:

Ancora impulsi freddi da nord-ovest che scenderanno sul fianco orientale dell'alta pressione, determinando un tempo spesso perturbato, ma non freddo sul nostro Paese.

