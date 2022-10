Meteo 15 giorni: CONFERME per un ritorno della PIOGGIA nei primi giorni di novembre

Alta pressione forte e bollente fino alla fine del mese. A seguire il mostro di stabilità dovrebbe perdere colpi, fino a sfociare in un cambiamento del tempo che potrebbe concretizzarsi nei primi giorni del mese entrante.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 3 novembre:

Notiamo importanti passi avanti verso la fine del regime anticiclonico che sta affliggendo l'Italia da troppo tempo. Secondo il modello americano, una prima perturbazione potrebbe interessarci nella giornata in questione, formando anche una blanda depressione in sede italica. Notate come il grosso gobbone africano sia stato spazzato via dalle correnti occidentali in ingresso sul Continente e via via più penetranti anche nel Mediterraneo e in Italia.

A dare manforte a tutto ciò, abbiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica prevista per la medesima giornata, ovvero giovedi 3 novembre:

Notiamo finalmente su gran parte del settentrione e del centro,una probabilità che possa piovere elevata o addirittura molto elevata dove vedete il colore rosso. Il verde indica invece una probabilità di pioggia media, mentre il blu più bassa.

Come potrebbe evolvere la situazione in prospettiva? Le correnti atlantiche, scivolando sulla spalla orientale dell'alta pressione delle Azzorre, potrebbero avere come obbiettivo proprio il Mediterraneo centrale e l'Italia, oltre ovviamente ai Paesi dell'Europa centro-settentrionale. Ecco la media degli scenari americana prevista per domenica 6 novembre:

Ormai la via delle perturbazioni atlantiche potrebbe essere segnata. Si tratterà comunque di aria mite, ma che dovrebbe determinare interessanti carichi piovosi in sede italica.

Infine, questa è la mappa delle probabilità di pioggia valida sempre per domenica 6 novembre:

Si notano molte zone con una probabilità di pioggia elevata o media e solo pochissime aree con una probabilità di pioggia bassa. Ciò significa che l'alta pressione dovrebbe ormai essere lontana dalla nostra Penisola. Nei prossimi giorni seguiremo l'evoluzione passo passo in base alle nuove emissioni dei modelli.

