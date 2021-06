Meteo 15 giorni: CONFERMATO il CALO delle TEMPERATURE

Il caldo tornerà a ruggire con prepotenza sulla nostra Penisola nella prima parte della settimana prossima (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuova-esplosione-del-caldo-estremo-sull-italia-ad-inizio-settimana-/90838/.

Successivamente, l'alta pressione delle Azzorre solleverà un cuneo in direzione delle Isole Britanniche e la Scandinavia. Sul bordo orientale di questo ponte anticiclonico scenderà aria più fresca ed instabile da nord-est che dovrebbe far calmare i bollenti spiriti all'alta pressione africana.

Ecco la situazione estrapolata oggi dal modello americano per sabato 3 luglio:

Si notano le correnti più fresche di cui sopra, che garantiranno sull'Italia un gradevole calo delle temperature anche al sud. Si tratterà di aria un po' instabile, di conseguenza nel pomeriggio saranno possibili temporali specie al nord ed in Appennino, con sconfinamenti anche lungo le zone costiere.

Questa situazione di relativa instabilità e benessere fisiologico dovrebbe continuare fino a martedi 6 luglio. Successivamente potrebbe farsi avanti una figura antica, ovvero l'alta pressione delle Azzorre, che con uno slancio riporterà il bel tempo sull'Italia ad iniziare dai settori di ponente. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per mercoledi 7 luglio:

La stabilità in questo caso non sarà associata a condizioni di caldo atroce, ma avremo una calura normale sull'Italia. L'alta pressione africana, almeno per il momento, dovrebbe starsene a casa sua, scongiurando nuovi bollori sul Bel Paese.

