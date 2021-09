Meteo 15 giorni: ci sono SPERANZE di PIOGGE SERIE in Italia?

Siamo reduci da un trimestre estivo tra i più secchi dell'ultima storia recente per alcune regioni italiane. Sulla pianura lombarda, nonostante qualche temporale, gli alberi stanno già perdendo le foglie, per non parlare della Liguria e dell'Emilia Romagna dove una pioggia seria manca ormai dal lontano mese di maggio. Sono solo tre esempi di un quadro pluviometrico che, salvo alcune regioni, si presenta davvero sconfortante.

I temporali che sono arrivati nell'ultima settimana sono stati disorganizzati ed hanno fatto la felicità di pochi e l'infelicità di molti dal punto di vista pluviometrico sul nostro Paese. In altre parole: serve la pioggia portata dalle perturbazioni atlantiche, le uniche in grado di garantire precipitazioni più o meno estese sullo Stivale.

Arriveranno? Fino al termine della prima decade di settembre sarà molto difficile. A seguire qualcosa potrebbe muoversi, anche se l'alta pressione sarà sempre in agguato, pronta ad entrare in scena sull'Italia, magari sul più bello.

A supporto della nostra tesi quest'oggi abbiamo la media degli scenari del modello americano che per l'inizio della seconda decade settembrina è possibilista. Ecco cosa prevede per lunedi 13 settembre:

La pressione potrebbe finalmente calare su tutto il comparto occidentale dell'Europa; l'anticiclone delle Azzorre si spera che arretri verso i propri territori di origine senza più disturbare la strada alle correnti perturbate atlantiche (frecce blu) di entrare franche verso la nostra Penisola.

Anche la mappa della probabilità di pioggia per il giorno seguente, ovvero martedi 14 settembre, è possibilista circa un interessamento piovoso quantomeno del settore centro-settentrionale italico:

Insomma, qualcosa sembra muoversi nella seconda decade di settembre verso l'arrivo di piogge maggiormente organizzate sulla nostra Penisola. Noi seguiremo la situazione passo passo sperando di darvi conferme a riguardo.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI