Meteo 15 giorni: ci sono BUONE notizie sul ritorno di fresco e PIOGGIA!

Un finale di luglio più gradevole e instabile sembra non essere più solo un miraggio, ma una tendenza degna di nota e che merita la giusta considerazione.

Per il momento dovremo fare i conti con l'anticiclone africano, pronto a regalarci una settimana pesantissima sia per il caldo che per la siccità, da nord a sud. Le temperature, già molto alte specie al nord, saliranno ulteriormente nel corso della prossima settimana raggiungendo l'apice tra 20 e 23 luglio. Proprio nel periodo appena indicato potremo sfiorare i 40-41°C in diverse località della Val Padana e nelle aree interne del centro e del sud.

La settimana successiva, ovvero quella compresa tra 25 e 31 luglio, potrebbe riservare un cambiamento della circolazione delle masse d'aria tra Atlantico ed Europa, a favore di un ritorno alla normalità sullo Stivale.

Come si evince dalla media degli scenari di GFS, che mostra lo scenario al momento più probabile, si nota un allentamento della morsa del caldo africano stante l'ingresso di correnti più instabili dall'Atlantico che riporterebbero le temperature su valori consoni al periodo (o addirittura al di sotto al nord) e al tempo stesso precipitazioni.

La tendenza era già stata accennata nei giorni scorsi ed oggi acquisisce senza dubbio un pizzico di credibilità in più.

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire se davvero potremo vivere un finale di luglio gradevole e soprattutto maggiormente ricco di precipitazioni, indispensabili per la lotta alla siccità.